وصفات طبيعية لعلاج المفصل والعظام

على الرغم من التطور الكبير الذي تشهده الأوساط الطبية حول العالم إلا أن الرجوع للطبيعة هو مطلب الجميع للتقليل من مخاطر المواد الكيمائية التي تدخل في تركيبات الأدوية، ويقدم موقع “health cures ” مجموعة من الوصفات التي تساعد على علاج المفصل والعظام.

1- زيت جوز الهند: زيت جوز الهند الطبيعي يغذي البشرة ويجعل ملمسها مشدودا، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الميكروبات عالية التركيز التي تعمل على تسكين الألم عند فرك مكان الألم به، وذلك لأنه يعالج الالتهابات بشكل فعال.

2– زبدة الكاكاو: تحتوي على العديد من مواد الأكسدة، وتعتبر زبدة الكاكاو الخام مصدرا مغذيا للجلد، وتستطيع أن تدخل مع بعض الأعشاب المعالجة لاختراق العضلات وتسكين الألم.

3- الزنجيبل: تاريخ طويل للزنجبيل في العلاج الطبيعي فهو من العناصر الهامة لدى الطب الصيني، ويحتوي على نسبة عالية من مضادات الالتهابات، ويمكن تحضير عجينة من الزنجبيل تفرك بها العضلات مما يساعد على تحفيز حركة تدفق الدم، ويسمح لدماء جديدة أن تصب في المكان المصاب.

4- زيت النعناع: يعمل زيت النعناع على استرخاء العضلات مما يقلل الشعور بالألم، كما أن زيت النعناع يعمل كالثلج عند الإصابة بكدمات، فهو قادر على تعزيز الخلايا المناعية في المكان الذي يدهن فيه.