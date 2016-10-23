وصفات منزلية لعلاج القولون العصبي

يعد القولون العصبي من المتلازمات المرضية التي يصعب علاجها لتذهب للأبد دون عودة، ولكن يمكن السيطرة على أعراضها بتناول بعض العلاجات الطبيعية التي تحد من المشاكل التي تسببها، ويقدم موقع “healthyhomestead” 3 وصفات منزلية يمكن للأفراد اتباعها بشكل يومي دون مضاعفات.

1- تناول السوائل فقط لعلاج القولون العصبي: مرضى القولون العصبي من الأفضل لهم تخصيص يوم لتناول المشروبات الدافئة والمحلى بالعسل فقط، دون تناول الأطعمة، وهذا سيساعد على العلاج، وأيضا يساهم في تقليل التوتر الذي قد تسبب فيه بعض أنواع الأطعمة، وسوف يلاحظ الفرد فرقا كبيرا في حالة القولون في اليوم التالي، حيث سيعمل بشكل أفضل.

2- الزنجبيل الطازج: الزنجبيل له خصائص كثيرة وقوية مضادة للجراثيم والفيروسات، كما أنه يحتوي على العديد من الزيوت الطيارة التي تعمل على تهدئة القولون العصبي وإزالة الانتفاخ في حالة وجوده، ولا يكتفى بتحضير مشروب الزنجبيل الدافئ بل يمكن تقطيعة على الأكلات المختلفة والفواكه، ليساعد على تهدئة القولون العصبى.

3- عصير الليمون بالنعناع الطازج: خلط الليمون بالنعناع من المشروبات التي تعمل على تهدئة القولون، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ويحفز الجهاز الهضمي والأمعاء على العمل بشكل منتظم، ويمكن تناول كوب واحد أو أكثر على مدار اليوم، ولكن للوصول إلى الفوائد المرجوة يجب أن تكون المكونات طازجة وعدم الاعتماد على المعلبات أو تلك الممزوجة بالمياة الغازية.