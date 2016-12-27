وصول دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية الى الحسكة

وصلت الى مطار القامشلي الدولي كمية جديدة من المساعدات الغذائية وغير الغذائية عبر الجسر الجوي الذي أقامه برنامج الغذاء العالمي لايصال المساعدات الانسانية الى محافظة الحسكة عبر مطار دمشق الدولي.

واوضحت مديرة مكتب البرنامج عفراء نوح ان المساعدات غير الغذائية تتضمن 200 كرتونة وسائل ايضاح تعليمية و 255

مجموعة تتضمن حقائب مدرسية و 310 قطع بلاستيك “مشمع”، اضافة الى 20000 من مستلزمات نظافة للاطفال، وذلك لصالح منظمة اليونيسيف، فيما تضمنت المساعدات الغذائية 900 كرتونة غذائية و 1450 كيس رز و 760 كرتونة زيوت نباتية لصالح برنامج الغذاء العالمي.

وأشارت نوح الى أن المساعدات الواصلة تم نقلها عبر ثلاث رحلات جوية موءكدة استمرار نقل المساعدات الانسانية جوا الى الحسكة حتى منتصف شهر كانون الثانى القادم وذلك بغية ايصال اكبر كمية ممكنة من المساعدات.