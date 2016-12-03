وصول شحنة مواد غذائية للعائلات التي خرجت من الأحياء الشرقية لمدينة حلب

وصلت إلى حلب اليوم شحنة من المواد الغذائية والأدوية والألبسة مقدمة من أهالي دمشق وريفها إلى العائلات التي خرجت من الأحياء الشرقية لمدينة حلب، وذلك تعبيراً عن تلاحم أبناء الوطن ووقوفهم صفا واحدا في وجه الإرهاب

وذكر مصدر في المحافظة أن الشحنة البالغة 10 اطنان سيتم توزيعها على المدنيين المقيمين في مراكز الإقامة المؤقتة التي وفرتها محافظة حلب وأمنت فيها جميع الخدمات ومستلزمات العائلات الوافدة.

وقال مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في حلب صلاح الراعي إن شحنة المساعدات تضم تشكيلة من المواد الغذائية كالرز والسكر والشاي والمعلبات والحليب إضافة إلى الألبسة والأدوية موضحاً أنه تم استلام الشحنة وسيتم تقسيمها إلى حصص وتوزيعها على العائلات الوافدة من الأحياء الشرقية.