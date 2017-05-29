وصول قوات الحشد الشعبي العراقي إلى الحدود العراقية السورية

أعلن القيادي في الحشد الشعبي العراقي أمين عام منظمة بدر هادي العامري عن وصول قوات الحشد إلى الحدود العراقية السورية.

ونقل موقع السومرية نيوز عن العامري قوله.. إن “قوات الحشد الشعبي وصلت إلى الحدود العراقية السورية” مضيفا.. إن هذه القوات تمركزت في قرية أم جريص الواقعة على الحدود.

وأكد العامري أن القوات ستنطلق غدا بعملية تطهير الحدود العراقية السورية انطلاقا من أم جريص وباتجاه قضاء القائم في محافظة الأنبار غرب العراق.

وكان القيادي ب‍الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس أكد أمس أن قوات الحشد تمكنت من تحرير مناطق واسعة تبعد 20 إلى 25 كيلو مترا عن الحدود العراقية السورية مشيرا إلى استمرار العمليات باتجاه الحدود .