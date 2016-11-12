وصول مجموعة حاملة طائرات روسية قبالة السواحل السورية

وصلت حاملة طائرات روسية إلى قبالة السواحل السورية في إطار تعزيز القوات العسكرية الروسية المشاركة في الحرب على التنظيمات الإرهابية في سورية.

وأوضح قائد الحاملة سيرغي أرتامونوف في تصريحات لقناة روسيا 1″ أن الحاملة التي تتكون من الطراد “بطرس الأكبر” و”الأميرال كوزنيتسوف” وصلت إلى المنطقة المحددة في شرق البحر المتوسط بهدف القيام بمجمل مهامها في المياه والمناورة إلى الغرب من الساحل السوري.

من جانبه، ذكر فلاديسلاف مالاهوفسكي قائد الطراد “بطرس الأكبر” أن “الطائرات الحربية التابعة لدول أخرى تخشى الاقتراب من السفن الروسية أقل من 50 كيلومترا ما يدل بوضوح على قدرة الطراد الروسي”.