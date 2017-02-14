وصول مليون برميل نفط إلى سورية فجر اليوم

رست فجر اليوم في الساحل السوري باخرة نفط محملة بمليون برميل من النفط الخام.

وقد بدء فورا بتفريغها تمهيدا لتكريرها ما يبشر بانفراج في وضع الكهرباء و البدء بتحسن واقع التقنين خلال أيام قليلة, إلى جانب توفر المشتقات النفطية, خاصة و أنّ الحكومة ستستمر في توريد الشحنات الصغيرة برا و بحرا لمختلف أنواع المشتقات النفطية لتأمين الاحتياجات المختلفة.

وتطبق الحكومة خطة عمل منذ أسابيع لتعويض نقص المشتقات النفطية نتيجة تأخر الواردات النفطية و سيطرة المسلحين على آبار الغاز في المنطقة الوسطى و تدمير معمل غاز حيان. حيث أبرمت عقود بقيمة 200 مليار ليرة بالتوازي مع السماح للقطاع الخاص باستيراد النفط لتلبية احتياجات العملية الانتاجية زراعة و صناعة و حرف.

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