وصول نسور قاسيون إلى سيدني تحضيرا للقاء استراليا الثلاثاء القادم

وصلت بعثة منتخب سورية لكرة القدم إلى مطار سيدني مساء اليوم تحضيرا للقاء المرتقب مع منتخب استراليا الثلاثاء القادم في إياب الملحق الآسيوي المؤهل للملحق العالمي ضمن تصفيات كأس العالم في روسيا 2018

وحظيت البعثة باستقبال حافل من أبناء الجالية السورية في استراليا يتقدمهم القنصل الفخري ماهر دباغ وأعضاء فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في استراليا وعدد كبير من أبناء الجالية.

ويذكر أن منتخبنا تعادل مع نظيره الأسترالي في مباراة الذهاب التي أقيمت في مدينة مالاكا الماليزية أمس بهدف لمثله ويكفيه الفوز إيابا بأي نتيجة أو التعادل بنتيجة 2-2 فما فوق لبلوغ الملحق العالمي ومواجهة رابع منطقة الكونكاكاف “أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي” أما خسارته أو تعادله سلبا فتعني خروجه وتأهل أستراليا في حين يتم اللجوء إلى تمديد مباراة الإياب في حال انتهاء وقتها الأصلي بالتعادل بهدف لمثله.