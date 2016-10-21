وصول 10 أطنان من الأدوية إلى القامشلي

وصلت إلى مطار مدينة القامشلي اليوم 10 أطنان من الأدوية الواردة من مدينة دمشق لمستودعات الأدوية في محافظة الحسكة.

وذكر رئيس مجلس فرع نقابة الصيادلة في محافظة الحسكة الدكتور إسماعيل حسين أن هذه الكميات تهدف إلى تأمين حاجة مستودعات الأدوية المرخصة والصيدليات الخاصة من مختلف أنواع الأدوية مبينا انه من المقرر إن تصل دفعة اخرى غدا لا تقل عن 10 أطنان حيث سيتم استلام دفعات متتالية بشكل شهري لتغطية حاجة المحافظة التي تقدر بنحو 80 إلى 100 طن من الأدوية شهريا.

وأوضح الدكتور حسين انه يتم شراء الأدوية من قبل مستودعات الأدوية في الحسكة من معامل الأدوية في المحافظات بموجب جداول وفواتير نظامية لتوفير الأدوية الوطنية وتفادى نقص الدواء وتأمين الدواء المراقب والأمن بأسعار نظامية مع إضافة 5 إلى 10 بالمئة فقط إلى السعر لتغطية قيمة أجور النقل الجوى وذلك بما يضمن منع انتشار الأدوية المهربة والمزورة واحتكار الأدوية.