وصول 261 جريحاً من كفريا والفوعة إلى معبر الراموسة في حلب

وصلت 4 حافلات تنقل 261 من الجرحى والمرضى من بلدتي كفريا والفوعة إلى معبر الراموسة جنوب مدينة حلب في إطار اتفاق لإجلاء الحالات الإنسانية وعدد من العائلات من البلدتين المحاصرتين من قيل التنظيمات الإرهابية في ريف إدلب الشمالي وإخراج الإرهابيين وعائلاتهم من الأحياء الشرقية لمدينة حلب بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وصرحت مصادر محلية، أن 51 حافلة تنقل دفعة جديدة من الإرهابيين وعائلاتهم خرجت من أحياء الزبدية وصلاح الدين والمشهد والأنصاري في الجهة الشرقية من مدينة حلب إلى الريف الجنوبي الغربي.