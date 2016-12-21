الشريط االاخباريسلايدسورية وصول 4 حافلات وسيارتي إسعاف تقل جرحى ومرضى من كفريا والفوعة 2016/12/21 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر tweet وصل إلى معبر الراموسة بحلب 4 حافلات وسيارتي إسعاف تقل جرحى من كفريا والفوعة. ونقلت سانا إنه تم وصول 4 حافلات وسيارتي إسعاف تابعتين للهلال الأحمر العربي السوري تقل جرحى ومرضى ونساء وأطفالا من كفريا والفوعة إلى معبر الراموسة جنوب مدينة حلب. أضف تعليقاً إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني لا تعليقات