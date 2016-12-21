وصول 4 حافلات وسيارتي إسعاف تقل جرحى ومرضى من كفريا والفوعة

وصل إلى معبر الراموسة بحلب 4 حافلات وسيارتي إسعاف تقل جرحى من كفريا والفوعة.

ونقلت سانا إنه تم وصول 4 حافلات وسيارتي إسعاف تابعتين للهلال الأحمر العربي السوري تقل جرحى ومرضى ونساء وأطفالا من كفريا والفوعة إلى معبر الراموسة جنوب مدينة حلب.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا تعليقات

مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب