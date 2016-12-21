وصول 4 حافلات وسيارتي إسعاف تقل جرحى ومرضى من كفريا والفوعة

وصل إلى معبر الراموسة بحلب 4 حافلات وسيارتي إسعاف تقل جرحى من كفريا والفوعة.

ونقلت سانا إنه تم وصول 4 حافلات وسيارتي إسعاف تابعتين للهلال الأحمر العربي السوري تقل جرحى ومرضى ونساء وأطفالا من كفريا والفوعة إلى معبر الراموسة جنوب مدينة حلب.