وضع آلية تمنع تهريب الدقيق التمويني وتوفّر احتياجات للمخابز

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي ضرورة مضاعفة الجهود والبحث عن آليات ووسائل تسهم في إنتاج دقيق بأفضل المواصفات والشروط المطلوبة، مشدداً على أن يتحمل الجميع مسؤولياته كاملة وعدم التساهل مع الذين لا ينجزون مهامهم المطلوبة بما يسهم في زيادة الإنتاج كماً ونوعاً.

ودعا الغربي إلى وضع آلية عاجلة مناسبة تمنع تهريب الدقيق التمويني ووصول المخصصات إلى المخابز وفق الأصول التي من شأنها إنتاج الكميات الكافية من مادة الخبز، مشيراً إلى ضرورة تطوير وصيانة خطوط الإنتاج والنهوض بعمل المطاحن.