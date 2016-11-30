وضع حجر الأساس لمركز خدمة المواطن بالحفة

أكد المهندس مصطفى قيراطة رئيس مجلس مدينة الحفة وضع حجر الأساس لإقامة مركز لخدمة المواطن في الحفة والذي يعنى بتقديم كافة الخدمات المتعلقة بالسجل العدلي و إخراج القيد وغير الموظف وغير ذلك من الخدمات .

وأوضح قيراطة أن هذا المركز سيقام على مساحة 300 متر وسيتم تنفيذه من قبل إحدى شركات الإنشاءات العامة بعد إنجاز الدراسة اللازمة له من قبل مديرية الخدمات الفنية في محافظة اللاذقية .

وأضاف قيراطة بأن الهدف من إقامة هذا المركز هو التخفيف من الروتين والحد من المركزية والتسهيل على المواطنين لإنجاز معاملاتهم بسهولة وبأقل تكاليف ممكنة ومساهمة في الحد من الازدحام الذي يحصل حالياً على مختلف الدوائر الخدمية في مراكز المدن جراء مراجعة مواطني الأرياف لها لاستصدار الوثائق المذكورة منها .

كما توقع قيراطة أن يتم إنجاز هذا المشروع بأقرب فرصة وذلك نظراً للاهتمام والمتابعة الذي يلقاه من قبل الجهات ذات العلاقة لافتاً إلى أن العمل في المراكز الثلاث /الحفة – القرداحة – جبلة /يسير بالتوازي وبشكل متزامن و أن تنفيذ تلك المراكز سيتم من قبل شركات الإنشاءات العامة في المحافظة .