وضع مركزي تحويل كهربائيين بالخدمة في الثعلة ومياماس بالسويداء

وضعت الشركة العامة لكهرباء السويداء مركزي تحويل كهربائيين هوائيين جديدين بالخدمة في بلدتي الثعلة ومياماس، وذلك بكلفة إجمالية قدرها 9.337 ملايين ليرة .

وأوضح مدير عام الشركة المهندس نضال نوفل أن المركز الأول في مياماس باستطاعة 200 ك.ف وكلفة 4.150 ملايين، والثاني في الثعلة باستطاعة 100 ك.ف وكلفة 5.187 ملايين، منوها بأهميتهما لتخفيف ضغط الاحمال الكهربائية عن مراكز التحويل الموجودة بالبلدتين وتحسين وثوقية الشبكة الكهربائية .

وكانت الشركة العامة لكهرباء السويداء وضعت قبل نحو شهر مركز تحويل كهربائي جديدا بالخدمة بمدينة السويداء، وذلك بكلفة إجمالية قدرها 5.625 ملايين.