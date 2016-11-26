وفاة الزعيم الكوبي فيدل كاسترو عن عمر يناهز التسعين عاما

بعد حياة حافلة بالنضال والكفاح توفي الليلة الماضية الزعيم الكوبي والرئيس السابق فيدل كاسترو عن عمر يناهز التسعين عاما.

وأعلن الرئيس الكوبي راؤول كاسترو عبر التلفزيون الوطني خبر رحيل شقيقه فيديل منوها بمسيرته النضالية وصموده فى مواجهة محاولات الهيمنة على كوبا وعمله الدؤوب من أجل مستقبل بلاده وتطورها.

والزعيم الكوبي الراحل من مواليد الثالث عشر من آب عام 1926 درس الثانوية في مدارس العاصمة هافانا ثم التحق بجامعتها حيث تخرج من كلية الحقوق عام 1950.

بدأ فيديل كاسترو حياته النضالية عام 1953 حيث شكل مجموعة لمواجهة سياسات الديكتاتور باتيستا القمعية ليقضي عامين في السجن ومن ثم سافر إلى المكسيك حيث اجتمع برفاقه الثوريين وعلى رأسهم أخوه راؤول والمناضل الأرجنتيني الكوبي آرنيستو تشي غيفارا للتخطيط لثورة مسلحة بهدف إنهاء الهيمنة الأمريكية على كوبا.

وفي عام 1959 نجح كاسترو ورفاقه في إسقاط نظام باتيستا ليتسلم مقاليد الحكم في البلاد حيث تبنى الفكر الشيوعي وقام بتأميم المصافي والمصانع واعتمد سياسة الوقوف إلى جانب القضايا المحقة لدول العالم الثالث وعلى رأسها القضية الفلسطينية ما دفع الولايات المتحدة إلى فرض حصار جائر على كوبا.

حكم فيدل كاسترو كوبا قرابة ال 50 عاما تعرض خلالها للعديد من محاولات الاغتيال كما واجه محاولة أمريكية لاجتياح كوبا عام 1961 وبقي محافظا على منهجه إلى أن أعلن في التاسع عشر من شباط 2008 استقالته من منصبي رئاسة الدولة والقيادة العامة للقوات المسلحة الكوبية بسبب حالته الصحية.