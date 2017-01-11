وفاة الصحفية التي أعلنت الحرب العالمية الثانية

توفيت الصحفية البريطانية كلير هولنغ وورث في هونغ كونغ عن عمر يناهز الـ 105 عام التي أعلنت بداية الحرب العالمية الثانية.

وكانت كلير هولنغ وورث أول من أعلن بداية غزو ألمانيا لبولندا في أيلول 1939.

كما عملت كلير هولنغ وورث خلال مسيرتها الصحفية في مناطق النزاعات الكبيرة مثل فيتنام والهند وباكستان والشرق الأوسط ولأحداث الثورة الثقافية في الصين والثورة التحريرية الجزائرية.