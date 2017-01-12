وفاة الفنانة المصرية كريمة مختار

انتقلت مساء الخميس الممثلة المصرية القديرة كريمة مختار إلى رحمة الله عن عُمر يناهز الـ 82 عاما.

من المقرر تشييع جثمان الفنانة كريمة مختار، غداً الجمعة، بعد صلاة الظهر، من مسجد عمرو بن العاص، على أن يتم دفنها بمقابر العائلة.

بدأت “ماما نونا” مسيرتها الفنية في الخمسينيات عبر الدوبلاج في برنامج “بابا شارو”، ولم تنتقل إلى شاشة إلاّ بعد زواجها، بسبب رفض عائلتها الظهور عبر شاشة التلفزيون، كانت بدايتها في “ثمن الحرية” وفي المسرح اشتهرت بمسرحسة “العيال كبرت”، كما شاركت في عشرات المسلسلات والأفلام.

من آخر أعمالها التي حققت لها نجاحاً استثنائياً مسلسل “يتربى في عز” مع يحي الفخراني، حيث لعبت دور والدته “ماما نونا” وأثارت تعاطف الجمهور بهذه الشخصية بشكل كبير.