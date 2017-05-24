وفاة بطل شخصية “بوند”.. مور يفشل في مهمة محاربة السرطان

توفي النجم البريطاني السير روجر مور يوم الثلاثاء عن عمر ناهز 89 عاما، حيث أعلنت اسرته نبأ الوفاة عن طريق تغريدة في تويتر نشرتها في حسابه الرسمي.

وقال اولاده في التغريدة، “بقلب يعتصره الأسى، نعلن عن ان والدنا الحبيب السير روجر مور وافته المنية اليوم في سويسرا بعد صراع قصير ولكن بطولي مع مرض السرطان.”

وجاء في التغريدة، “نحن منكوبون. شكرا يا أبانا لأنك من أنت ولكونك عزيزا عند العديد من الناس.”

وأصبح مور، بفضل السنوات الـ 12 التي قضاها في اداء دور بوند، مليونيرا وشخصية محبوبة حول العالم.

بدأ مور مساره الفني في ستينيات القرن الماضي، ولكن شهرته لم تنطلق بشكل حقيقي حتى عام 1973، عندما اختير لاداء دور بوند، حيث أدى دور البطولة في 6 من افلام جيمس بوند التالية.

وكان من آخر نجوم “المدرسة القديمة” من النجوم السينمائيين من امثال فرانك سيناترا وديفيد نيفين.

وفي السنوات التالية، عرف مور بنشاطاته الانسانية، وعلى وجه الخصوص ما قام به كسفير لمنظمة بونيسيف لجمع التبرعات للاطفال الفقراء.