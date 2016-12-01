وفاة ستة يمنيين في غارات لطيران العدوان السعودي على محافظتي مأرب وتعز

لقي ستة يمنيين بينهم 4 أطفال حتفهم وأصيب آخرون في غارات لطيران العدوان السعودي على محافظتي مأرب وتعز.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر محلي في مارب قوله.. “إن أربعة أطفال من عائلة واحدة استشهدوا وأصيب أربعة آخرون بعضهم بحالة حرجة جراء غارة شنها طيران العدوان السعودي اليوم على منزلهم بوادي حباب في مديرية صرواح في مأرب”.

كما قتل يمنيان آخران في قصف عشوائي لطيران العدوان السعودي للأحياء الشرقية لمدينة تعز وفقا لما ذكر نائب مدير مكتب الصحة في محافظة تعز”.

وكان مرتزقة العدوان السعودي قصفوا أحياء منطقة سوفتيل في تعز بالمدفعية في وقت سابق ما اسفر عن تضرر عشرات المنازل والممتلكات العامة والخاصة فيما واصل طيران العدوان السعودي اليوم استهداف المواطنين وممتلكاتهم في عدد من مديريات محافظة صعدة.