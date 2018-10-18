وفاة سوار الذهب.. رئيس السودان الأسبق

توفي، اليوم الخميس، الرئيس السوداني الأسبق، عبد الرحمن سوار الذهب.

وحسب الموقع الرسمي لوزارة الدفاع السودانية، ولد عبد الرحمن سوار الذهب في مدينة الأبيض السودانية عام 1935.

وأبعد سوار الذهب عن الخدمة في عام 1972، وتم إرساله إلى قطر، وهناك عمل، كمستشار عسكري لخليفة بن حمد آل ثاني حاكم مشيخة قطر، وقام بعمل أول فرز للأرقام العسكرية وحدد أرقاما للشرطة منفصلة، وقام باستبدال الزي العسكري، وأصبح في عهده الجيش منفصل عن الشرطة، وأسس شرطة قطر والقوات المسلحة القطرية.

فيما بعد عاد إلى السودان، وعين رئيس هيئة الأركان السودانية، حتى وصل إلى قائد أعلى للقوات المسلحة، مع تمديد فترة عمله بالجيش لمدة سنة.

تولى سوار الذهب الرئاسة لمدة عام فقط، في 6 نيسان 1985، وحتى اليوم نفسه من العام التالي، وسلم وقتها السلطة طواعية، للحكومة الجديدة المنتخبة برئاسة رئيس وزرائها الصادق المهدي، وبعدها اعتزل العمل السياسي ليتفرغ لأعمال الدعوة الإسلامية من خلال منظمة الدعوة الإسلامية كأمين عام لمجلس أمنائها.