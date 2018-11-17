وفاة شخصين وجرح آخرين بحادث مروري على طريق «سلمية – أثريا»

توفى شخصان وجرح عدد آخر بينهم أطفال جراء حادث مروري قرب مفرق قرية “ديل العجل” على طريق عام سلمية أثريا.

وذكرت مصادر أهلية أن المصابين نقلوا إلى المشفى لتلقي العلاج.

وفى سياق متصل أصيب خمسة أشخاص بجراح بعضها خطرة نتيجة قيام سيارة مسرعة بصدم أفراد عائلة كاملة مؤلفة من الأب والأم وأطفالهما الثلاثة أثناء عبورهم الشارع وذلك قرب منطقة الكراجات على المدخل الجنوبي لمدينة سلمية.

وأفادت مصادر في مشفى اللواء قيس حبيب الوطني في سلمية بأن الأم أصيبت بجروح بالغة بينما يعانى الأب والاطفال من كسور ورضوض متنوعة ويتلقون العلاجات اللازمة.