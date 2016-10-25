وفاة كاروس ألبيرتو قائد البرازيل عام 1970

توفي كارلوس ألبرتو توريس، قائد المنتخب البرازيلي الأسطوري بطل العالم 1970،إثر أزمة قلبية في ريو دي جانيرو بحسب ما أعلنته القناة التلفزيونية البرازيلية سبورتيفي، الثلاثاء 25 تشرين الأول.

وسجل ألبرتو (72 عاما) اللاعب السابق والمدرب، الهدف الرابع لمنتخب البرازيل في الفوز 4-1 على إيطاليا في المكسيك بعدما اجتاز تسعة لاعبين ليفوز منتخب بلاده باللقب للمرة الثالثة.

ولد “كابيتا” مثلما يشتهر في البرازيل، في ريو عام 1944 ولعب إلى جانب “الملك” بيليه أيضا في صفوف سانتوس (1966-1974) ونيويورك كوسموس الأمريكي (1977-1980) بعدما بدأ مسيرته الكروية مع فلوميننزي.

اعتزل اللعب عام 1982 عندما كان في صفوف كوزموس. واعتبارا من العام التالي وخلال أول موسم له كمدرب، قاد فلامنغو إلى لقب بطل الدوري البرازيلي.

ولعب ألبرتو الظهير الأيمن السابق للبرازيل 53 مباراة مع منتخب بلاده.