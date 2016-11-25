وفاة مصمم طائرة الـ”ميغ _29″

غيب الموت في موسكو، مصمم الطائرات المعروف، إيفان ميكويان( 90 عاما) الذي كان من بين مصممي المقاتلة المتعددة الوظائف “ميغ-29”.

وتجدر الإشارة إلى أن إيفان، هو نجل انستاس ميكويان، أحد أكثر السياسيين نفوذا في الاتحاد السوفياتي في حقبة ستالين .

ومن المعروف أن إيفان كان قد تخرج من أكاديمية جوكوفسكي الجوية وأصبح مصمم طائرات، وعمل طوال عمره في مكتب تصميم الطائرات الذي أسسه في عام 1939 عمه أرتيوم ميكويان.

ولقاء تصميمه لمقاتلة “ميغ 29 ” نال إيفان مرتين جائزة الدولة في الاتحاد السوفياتي. وعمل حتى نهاية عمره كمستشار لشركة بناء مقاتلات “ميغ” الروسية.

وجدير بالذكر أن تصميم “ميغ-29” بدأ في السبعينيات من القرن الماضي وبعد ذلك أصبحت المقاتلة الرئيسية لسلاح الجو الروسي.