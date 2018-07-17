وفاة يمني بانفجار قذيفة من مخلفات العدوان السعودي في حجة

توفي يمني وأصيب ثلاثة آخرون جراء انفجار قذيفة من مخلفات قوات النظام السعودي في محافظة حجة اليمنية.

وقال مصدر أمني بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية سبأ اليوم “إن مواطناً استشهد وأصيب ثلاثة آخرون في قرية الفرش بمديرية حرض في حجة جراء انفجار قذيفة صاروخية من مخلفات العدوان السعودي”.

وكان سبعة يمنيين قتلوا وأصيب آخرون أمس جراء غارات لطيران تحالف العدوان السعودي على مديرية زبيد في محافظة الحديدة كما قتل ثلاثة أطفال وأصيبت امرأة مسنة وطفلان جراء قصف صاروخي ومدفعي على مديرية شدا في محافظة صعدة.

في غضون ذلك واصل طيران نظام بني سعود عدوانه على المحافظات اليمنية وشن عشرات الغارات خلال الساعات الـ24 الماضية.