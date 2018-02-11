وفاة 71 شخصا في تحطم طائرة ركاب روسية

توفي 71 شخصا جراء تحطم طائرة ركاب روسية اليوم الأحد بعد إقلاعها من موسكو.

وأكد مصدر في وزارة الطوارئ الروسية أن حطام طائرة الركاب من طراز “أن-148” تم العثور عليها بالقرب من مدينة رامينسكويي بمقاطعة موسكو، وأنه لا ناجين في الكارثة.

وقال مصدر في الوزارة إن الطائرة المنكوبة تم العثور عليها من الجو وسقطت في حقل بالقرب من مدينة رامينسكويي.

وذكر مصدر مطلع على أن حطام الطائرة المنكوبة متناثر في دائرة نصف قطرها حوالي كيلومترين وأنه لا أثار لحريق في المكان.

وفتحت لجنة التحقيقات الفدرالية الروسية ملفا جنائيا فور وقوع الحادث.