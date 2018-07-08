وفاة 76 شخصاً في اليابان جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات

بعدما أشارت حصيلة سابقة إلى مقتل 48 شخصا، ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة التي تشهدها مناطق غرب اليابان إلى 76 قتيلا على الأقل وفقدان العشرات وإجبار الملايين على مغادرة منازلهم.

ونقلت رويترز عن تقارير إعلامية ووكالة مكافحة الحرائق والكوارث قولها: “إن العدد الإجمالي للقتلى ارتفع اليوم إلى 76 على الأقل كما أجبرت مياه الفيضانات عدة ملايين على ترك منازلهم” مشيرة إلى أن المنقذين لجؤوا لطائرات الهليكوبتر والقوارب جراء فيضانات الأنهار.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون (إن.إتش.كيه) أن هناك 60 آخرين مفقودون.