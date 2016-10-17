وفد أكاديمي عربي باللاذقية.. تأكيد الوقوف مع سورية في مواجهة الحرب العدوانية

أكد الطلبة العرب الدارسون في جامعة حلب خلال زيارتهم إلى محافظة اللاذقية تضامنهم مع سورية في مواجهة الحرب العدوانية الظالمة التي تشن عليها للنيل من موقعها الوطني والقومي وذلك خلال زيارة وفد أكاديمي وطلابي عربي إلى محافظة اللاذقية.

وخلال اللقاء، أكد محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم على استمرار برامج تبادل الطلاب مع الدول العربية الشقيقة التي حافظت على انتمائها القومي العربي الأصيل مشيرا إلى أن زيارة الوفد إلى محافظة اللاذقية التي تأتي ضمن برنامج “معسكر الوفاء الرابع عشر للقائد المؤسس حافظ الأسد” هي دليل على وقوف الطلبة العرب إلى جانب سورية حتى تحقيق النصر على الإرهاب.

من جهته رئيس جامعة حلب الدكتور مصطفى أفيوني أوضح أن أكثر من 17 ألف طالب من جامعة حلب يتابعون تحصيل علومهم الآن في جامعة تشرين ويحصلون على التسهيلات اللازمة من إدارتها لتعويض ما فاتهم من صفوف مشيرا إلى أن استمرار الطلبة العرب في حلب بإقامة معسكر الوفاء للسنة الرابعة عشرة على التوالي يعد التزاما من قبلهم بالقيم العربية والقومية التي طالما تمسكت بها سورية.

ولفت أفيوني إلى أن برنامج المعسكر لهذا العام يتضمن زيارات ميدانية متعددة من ضمنها زيارة ضريح القائد المؤسس “حافظ الأسد” ولقاء شخصيات وطنية سورية وذلك تعبيرا منهم عن ولائهم لسورية قلب العروبة النابض دائما وأبدا.

بدوره، رئيس المنظمة الطلابية العربية بجامعة حلب عمر عربي أوضح أن زيارة الوفد إلى محافظة اللاذقية دليل على قوة اللحمة العربية وأن استمرار الطلبة العرب في اقامة معسكرهم طوال هذه السنوات ورغم الازمة في سورية يؤكد تضامنهم ووقوفهم إلى جانب سورية.

وأجمع أعضاء الوفد على أهمية التضامن مع سورية لتعود أقوى مما كانت عليه وذلك بعزيمة أبنائها ومساندة أشقائها العرب حيث تحدث الطالب اليمني أيمن بارحيم عن وحدة المصير السوري اليمني الذي يخوض حربا واحدة في مواجهة إرهاب آل سعود واعتداءاتهم ومجازرهم المتكررة . بدوره رئيس اتحاد طلبة فلسطين في جامعة حلب عبد الرشيد الريفي أكد وقوف الطلبة الفلسطينيين مع سورية وشعبها وجيشها انطلاقا من التزامهم بنهج القومية العربية التي تعتمد فلسطين بوصلة لها.

البعث ميديا || اللاذقية – مروان حويجة