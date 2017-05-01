وفد الجمهورية العربية السورية يصل أستانا

وصل وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور بشار الجعفري إلى العاصمة الكازاخية اليوم للمشاركة في اجتماعات أستانا حول الأزمة في سورية.

وكان نائب وزير الخارجية الكازاخى مختار تليوبيردى أعلن في الـ 27 من الشهر المنصرم أن اجتماع استانا المقبل حول سورية والمرتقب انعقاده يومي الـ 3 والـ 4 من أيار سيكون “عالي المستوى”.

واستضافت العاصمة الكازاخية استانا ثلاثة اجتماعات حول الأزمة في سورية عقد الأول يومي الـ 23 والـ 24 من كانون الثاني الماضي وصدر في ختامه بيان أكد الالتزام بسيادة واستقلال ووحدة الاراضى السورية وشدد الاجتماع الثاني الذي عقد في الـ 16 من شهر شباط الماضى على تثبيت نظام وقف الأعمال القتالية فى سورية بينما عقد الاجتماع الثالث يومى الـ 14 والـ 15 من آذار الماضى بغياب وفود “المعارضة المسلحة”.