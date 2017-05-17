وفد الجمهورية العربية السورية يعقد جلسة محادثات جديدة مع دي ميستورا

عقد وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور بشار الجعفري جلسة محادثات جديدة مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا في مقر الأمم المتحدة بجنيف في إطار الجولة السادسة من الحوار السوري السوري.

وكان وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور الجعفري عقد أمس جلستي محادثات مع دي ميستورا في مقر الأمم المتحدة بجنيف.

كما عقد الوفد جلسة مباحثات مع غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي أمس تم خلالها بحث الجولة الحالية من الحوار السوري السوري والتأكيد على أهمية هذه اللقاءات التي تأتى في إطار التشاور والتنسيق المستمرين بين الجانبين.