وفد برلماني برازيلي من معلولا وصيدنايا: توطيد العلاقات وتعزيز التعاون مع سورية

ترتبط سورية والبرازيل بعلاقات تاريخية مميزة قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة عززها وجود جالية من السوريين المغتربين فيها إلى جانب وقوف البرازيل مع سورية في حربها ضد الإرهاب.

واعتبر الدكتور أرليندو شيناليا رئيس الوفد البرلماني البرازيلي الذي يزور سورية حاليا أن “توطيد العلاقات الدبلوماسية بين سورية والبرازيل من شأنه تعزيز التعاون على مختلف الصعد الرسمية والشعبية ولاسيما خلال المرحلة المقبلة التي تشهد بداية تعافي سورية والنهوض من جديد”.

وأشار شيناليا إلى أن الهدف من الزيارة هو تمتين العلاقات البرلمانية بين البلدين الصديقين سورية والبرازيل بما ينعكس ايجابا على مصلحة الطرفين مؤكدا عقب جولة في بلدتي معلولا وصيدنايا بريف دمشق أن ما شاهدوه من تدمير في بعض الكنائس والاديرة في معلولا وصيدنايا هو دليل واضح بأن الأعمال الإرهابية غايتها طمس الحضارة والتاريخ الثري في سورية.

ولفت شيناليا إلى أنه وأعضاء الوفد البرلماني سينقلون إلى الرأي العام البرازيلي حالة الاستقرار التي لمسوها خلال زيارتهم لسورية وبدء مرحلة التعافي فيها.

بدوره أكد القائم بالأعمال في السفارة البرازيلية اكيليس زلوار عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البرازيل وسورية كدولتين وشعبين ووقوف بلاده إلى جانب سورية بمواجهة الارهاب معبرا عن إعجابه بما شاهده من إعادة إعمار وتأهيل للبنى والمباني التي تعرضت للإرهاب.

من جانبه بين ادواردو فيليسيو الياس أحد أعضاء الوفد أن الزيارة تأتي بهدف الوقوف إلى جانب الشعب السوري جراء الحرب الظالمة المفروضة عليه إضافة إلى نقل الصورة الحقيقية للأحداث الجارية إلى الشعب البرازيلي.

من جهته قدم رئيس دير مارسركيس في بلدة معلولا الارشمندريات عبد الله الحمدية المخلصي للوفد البرلماني البرازيلي شرحا عن دير القديسين مار سركيس وباخوس الذي بني منذ 1700 عام والمدرجة محتوياته على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي لافتا إلى أن الإرهابيين عملوا على تخريب ممنهج للإرث الحضاري بالمنطقة وبشكل وحشي وحاقد.

كما جال الوفد البرلماني على عدد من الاديرة والكنائس في بلدة صيدنايا وكان دير السيدة فيها أحد محطاتهم حيث اكدت رئيسة الدير فبرونيا نبهان أن السوريين بإرادتهم وتمسكهم بثقافة الحياة قادرون على إعادة اعمار بلدهم من جديد بلد الحضارات والديانات السماوية.

بدوره أشار رئيس جمعية الصداقة السورية البرازيلية في مجلس الشعب بشار يازجي إلى أن زيارة الوفد البرلماني البرازيلي إلى سورية تأتي في إطار تعزيز وتطوير العلاقات البرلمانية بين البلدين.

وكان الوفد وصل إلى المعبر الحدودي في جديدة يابوس يوم الخميس الماضي حيث أعرب رئيس الوفد شيناليا في تصريح للصحفيين عن أمله بقرب تعافي سورية ونهاية الأزمة التي تمر بها