وفد برلماني تشيكي يزور دمشق خلال النصف الأول من الشهر الجاري

يزور وفد برلماني تشيكي دمشق خلال النصف الأول من الشهر الجاري لمدة أربعة أيام بدعوة من مجلس الشعب في سورية.

ويضم الوفد في عضويته أربعة نواب من مختلف الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس وسيكون برئاسة زوزكا رويبروفا رئيسة لجنة العرائض في المجلس.

وقد رحب وزير الخارجية التشيكي لوبومير زاؤراليك بزيارة الوفد إلى سورية وقال.. “إن هذه الزيارة وبرنامجها لا يتعارضان مع ما تسعى تشيكيا لتحقيقه في سورية”.

وأكد أن مشاهدة النواب للواقع في سورية بأم أعينهم هو أمر صحيح لافتا إلى أن سورية سبق وأن زارها نواب من فرنسا وبريطانيا.

إلى ذلك أكد رئيس مجلس النواب التشيكي يان هاماتشيك أن السفيرة التشيكية في دمشق ايفا فيليبي تؤيد وبشكل كبير اتمام الزيارة قائلا إنه “أثناء الحديث الأخير له معها قالت بأنها سترحب جدا بزيارة النواب التشيك وأنها أشارت إلى أنه منذ بدء الأزمة في سورية في عام 2011 لم يزر سورية أي نائب تشيكي”.