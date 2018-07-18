وفد حكومي يزور دير الزور للاطلاع على استكمال إعادة الخدمات للمدينة

بعد استعادة الجيش العربي السوري لمدينة دير الزور بالكامل وانطلاق ورشات الصيانة والتأهيل من كافة القطاعات لإعادة تخديم المدينة بكل ما يلزم وتعويض الخسائر بأسرع وقت ممكن، جاءت زيارة الوفد الحكومي المؤلف من وزراء كل من الكهرباء والنفط والموارد المائية لتستكمل الخطط المعدة لإعادة إعمار المدينة، حيث اطلع الوفد على أعمال ورشات الكهرباء التي تقوم بتأهيل الشبكة الكهربائية في المدينة وإصلاح الأعطال وتغذية كامل الأحياء محققة إنجاز بنسبة 95%.

كما زار الوفد محطة التيم لتوليد الكهرباء والتي أعيدت إلى الخدمة بعد الانتهاء من تأهيل المجموعة الغازية الأولى باستطاعة 30 ميغا واط , حيث تم إعادة إصلاح العنفة ووضعها بالخدمة محققة وفر يقدر ب ٢٥ مليون يورو لاعتمادها على الخبرات المحلية والأيادي الوطنية. ويعد هذا الإنجاز هو المصدر المغذي الثاني للمدينة بعد خط توتر عالي 400 ك.ف “جندر – دير الزور ” المنجز سابقا.

وشكر وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطللي عمال الكهرباء والورشة التي أنجزت أعمال الصيانة، لجهودهم في إعادة تأهيل العنفة إلى جانب عمال وزارة النفط الذين أمنوا تغذية المحطة بالغاز من خلال خط بديل بطول 350 كم لإيصال الغاز من الشبكة السورية للغاز بشكل عكسي من محطة الريان بحمص باتجاه دير الزور و بكمية تصل الى 300 ألف م3 يومياً.

ودشن الوفد محطة المعالجة المجمعة بأيادي وطنية والمعدة لمعالجة 1000 برميل من النفط يومياً في حقل الشولا النفطي جنوب دير الزور محققة وفر يقدر بمليوني دولار.

إلى جانب افتتاح عدة محطات للمياه في الطريف و القصبي و معدان عتيق غرب المحافظة، وبذلك بلغت أعداد محطات المياه التي عادت إلى الخدمة في المحافظة 22 محطة ( 6 مدينة – 16 ريف) بإنتاج كلي يبلغ /5260/ م3 في الساعة, واطلع الوفد على أعمال مد القميص الإسفلتي في شوارع المدينة وافتتاح دوار القائد الخالد، ومقسم اتصالات هرابش بسعة 3200 خط و/500/ بوابة انترنيت ليخدم أحياء الطحطوح والصناعة وهرابش وقرية الجفرا وشارع بور سعيد, بينما تم افتتاح مدرستي شهداء الأقصى و شهداء الأقصى المحدثة في هرابش ومدرسة بدر الدين العيفان في حي الجبيلة، ليصل عدد المدارس العائدة للخدمة إلى 153 مدرسة تستوعب أكثر من خمسين ألف طالب.

البعث ميديا- ريم ربيع