وفد روسي في الرياض لبحث التسوية السورية

لبحث آخر مستجدات الوضع في سوريا، كانت أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء أن وفدا روسيا زار السعودية خلال اليومين الماضيين بهذا الشأن.

وقالت الخارجية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: “قام وفد روسي رفيع المستوى ضم مبعوث الرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتيف، ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين وممثلين عن وزارة الدفاع الروسية، بزيارة إلى السعودية يومي 14 و15 أكتوبر الحالي”.

وحسب البيان، فإن الطرفين عبرا عن “الإدراك المشترك لضرورة القضاء نهائيا على بؤر الإرهاب في سوريا، وأهمية الإسراع في التوصل إلى تسوية سياسية ثابتة ودائمة للأزمة السورية”.