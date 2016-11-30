وفد طلابي من اتحاد شبيبة الثورة يعزي برحيل القائد فيديل كاسترو

قدم وفد طلابي من منظمة اتحاد شبيبة الثورة التعازي اليوم بوفاة القائد والرئيس الكوبي السابق فيديل كاسترو في مقر إقامة سفير جمهورية كوبا بدمشق.

وأكد طلاب الشبيبة في بيان لهم أن “الزعيم الراحل كاسترو يمثل التجسيد الصادق للأخلاق الثورية عبر مسيرته المشرفة إذ كرس حياته لخدمة شعبه وبلاده والوقوف إلى جانب كل أحرار العالم وطبق ببسالة شعار /الوطن أو الموت/ مثبتاً أنه بإمكان الرغبة النبيلة والصادقة بناء وطن حر ومستقل”.

وأشار الطلاب باسم الشباب السوري إلى أنهم سيذكرون دائما مواقف كاسترو المناصرة لقضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية ومناهضته الإرهاب العنصري والصهيوني واختلاط دم الشباب الكوبي بالدم السوري في حرب تشرين التحريرية مشددين على أن نضال السوريين اليوم ضد الهجمة الامبريالية الاستعمارية هو تجسيد آخر لإرادة الشعوب في مناهضة قوى الاستبداد والتكبر والرأسمالية.

بدوره عبر سفير جمهورية كوبا بدمشق روهيريو مانويل سانتانا في تصريح صحفي عن الاحترام والمحبة الكبيرين اللذين يكنهما للشباب السوري الذي يمثل “تضامنه مع كوبا اليوم تعبيرا حقيقيا عن تقديره لقائد الثورة الكوبية ودربه النضالي” مشددا على أن قيم وأفكار ومبادئ الراحل كاسترو باقية للأبد.