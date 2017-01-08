وفد فرنسي: الإعلام الغربي نقل صورة مغايرة للحقيقة عن حلب

صرح رئيس وفد فرنسي يزور مدينة حلب، أنهم وجدوا صورة مغايرة لما ينقله الإعلام الغربي عن المدينة مشيراً إلى “التفاؤل والمعنويات العالية التي شاهدها لدى السوريين وعزمهم على إعادة إعمار وطنهم”.

وقال رئيس الوفد تييري مارياني النائب في البرلمان الفرنسي عن حزب “الجمهوريين”، أمس السبت 7 كانون الثاني، في ختام زيارته للمدينة: “الهم الأساسي اليوم هو كيفية مساعدة سوريا في إعادة الإعمار التي يجب أن تقوم بها المؤسسات الدولية” مؤكداً أن خطر الإرهاب واحد أينما وجد.

كما تفقد الوفد البرلماني الفرنسي والوفد الإعلامي المرافق له إلى جانب عدد من المسؤولين السوريين خلال زيارته لحلب عددا من المؤسسات الصحية والإنسانية والمشافي، وفرع حلب لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري وقلعة حلب والعديد من المناطق التي حررت من قبل الجيش السوري.