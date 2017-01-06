وفد فرنسي يزور سورية

وصل يوم الخميس وفد فرنسي إلى دمشق، في زيارة إلى سورية.

وأكد رئيس الوفد، تيري مارياني، النائب في البرلمان الفرنسي عن حزب “الجمهوريين” أن تحرير مدينة حلب دليل على انتصار الجيش العربي السوري على الإرهاب.

ودعا مارياني لدى وصول الوفد إلى نقطة الحدود السورية اللبنانية في جديدة يابوس، على أهمية إحلال السلام في سورية ونقل حقيقة ما يجري فيها إلى الرأي العام الغربي والانتصارات التي يعيشها أهالي حلب، مشيرا إلى أهمية بدء حوار سوري سوري.

بدوره، أعرب نيكولا دويك، أحد أعضاء الوفد، عن سعادته بالزيارة الثالثة لسورية، مهد الحضارة الإنسانية، ورؤية الانتصار فيها.