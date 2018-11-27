وفد من اتحاد عمال البرتغاليزور سورية متعاونا ومتضامنا

زار وفد من اتحاد العمال البرتغالي برئاسة عضو المجلس التنفيذي ومسؤول العلاقات العامة بالاتحاد أغوستو براسا اليوم الاتحاد العام لنقابات العمال وأعرب عن تضامنه الكامل مع الشعب السوري والدولة السورية في حربها ضد الإرهاب.

وأكد رئيس الوفد براسا خلال لقائه جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال أن زيارتهم المتكررة إلى سورية تهدف للتضامن مع الشعب السوري وحكومته في وجه الامبريالية والظلم والمخططات الاستعمارية التي يتعرض لها.

واعتبر براسا أن اطلاع أعضاء الاتحاد البرتغالي على الواقع في سورية يسهم بنقلهم حقيقة ما يجري فيها للعالم أجمع إضافة إلى تبادل المعلومات والآراء والخبرات مع اتحاد عمال سورية فيما يخص قضايا الطبقة العاملة.

من جهته عبر القادري عن تقدير الشعب السوري لمواقف اتحاد عمال البرتغال الواضحة والصريحة منذ بداية الأزمة بالوقوف إلى جانب سورية في حربها ضد الإرهاب.

وأشار القادري إلى المشاركة المميزة لأعضاء الاتحاد البرتغاليين في فعاليات الملتقى النقابي الدولي الأول والثاني اللذين أقيما في دمشق عامي 2016 -2017، منوها بالتعاون والتنسيق المشترك بين اتحادي البلدين بما ينسجم مع مصلحة عماليهما إلى جانب اشتراكهما بمنظمة نقابية دولية واحدة هي “الاتحاد العالمي للنقابات”.

وتستمر زيارة الوفد إلى سورية ثلاثة أيام يزور خلالها الأماكن التاريخية والدينية وعددا من المواقع العمالية التي خربتها التنظيمات الإرهابية.