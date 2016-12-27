وفد من حركة مشروع تونس في زيارة إلى سورية لتهنئة الأسد

أعلن قيادي في حركة مشروع تونس أن كلا من الأمين العام للحركة محسن مرزوق وعدد من القيادات سيتوجهون قريبا إلى سورية للاعتذار باسم الشعب التونسي من الرئيس بشار الأسد وتهنئته بتحرير حلب.

وأكد المصدر أن محسن مرزوق سيتواجد في سورية من أجل تهنئة الأسد بتحرير حلب من “داعش” والاعتذار باسم الشعب التونسي من الرئيس بشار الأسد بسبب الخلافات السياسية حول الموقف من الحرب في بلده.

كما أضاف المصدر أن توجه محسن مرزوق إلى سورية يهدف إلى تحسين الصورة السلبية التي ترسخت في الأذهان حول التونسيين، وفق تعبيره، موضحاً أن عددا من قيادي حركة مشروع تونس سيرافقون الأمين العام في مهمته دون أن يذكر أسماءهم، مشيرا إلى أن الاتصالات والتحضيرات جارية للتنسيق بين الأطراف المعنية لترتيب إجراءات السفر ومختلف اللقاءات بسورية.

صحيفة الصباح الأسبوعي أشارت إلى أن الجدل لايزال واسعا حول العلاقات التونسية السورية بين مؤيدين لاستعادة العلاقات وبين رافضين لهذا الطرح.