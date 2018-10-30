وفد من مجلس الشعب يشارك بالقمة العالمية لمكافحة الجوع بإسبانيا

أكد وفد مجلس الشعب المشارك بأعمال القمة العالمية لمكافحة الجوع وسوء التغذية المنعقدة في العاصمة الإسبانية مدريد ضرورة تضافر جهود البرلمانيين في العالم لرفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري والتي كان لها تأثير سلبي على حياة السوريين.

وأشار عضو المجلس عدنان سليمان رئيس الوفد إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بجميع القطاعات الإنتاجية في سورية جراء العقوبات الظالمة ولا سيما القطاع الزراعي الذي يشكل مصدرا رئيسيا للغذاء فيها مبينا أن الحكومة السورية تبذل قصارى جهدها للتخفيف من الآثار السلبية لهذه الاجراءات المطبقة من قبل الدول الغربية الداعمة للارهاب الذي يستهدف سورية.

ويضم الوفد عضو المجلس عبد الكريم الباكير.

وتشارك وفود برلمانية من مختلف الدول بأعمال القمة العالمية التي تنظمها منظمة الاغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة /الفاو/ وذلك خلال الفترة بين الـ/29/ والـ/30/ من الشهر الجاري.