وفد من محافظة ريف دمشق يتفقد الواقع في ضاحية حرستا

شكلت محافظة ريف دمشق فريق عمل برئاسة نائب رئيس المكتب التنفيذي راتب عدس لتفقد واقع الخدمات وقطاع التربية والمركز الصحي والمؤسسات والمرافق العامة في ضاحية الأسد في حرستا لتأمين مختلف احتياجاتها من مواد ومستلزمات ولا سيما مع تعرض البلدة لعشرات القذائف الإرهابية خلال الأيام الماضية.

وتفقد الفريق مخبز الضاحية والأسواق واطلع على جهوزية سيارات الإطفاء والإسعاف فيها كما تابع عملية توزيع المازوت والمحروقات ضمن خطة المحافظة والبلدية إضافة إلى تفقد المؤسسة السورية للتجارة ومعروضاتها.

وأشار عدس خلال اجتماعه مع القائمين على مجلس بلدة الضاحية والعاملين فيها إلى أهمية الاستعداد لأي طارئ والمباشرة بإعادة ترميم الأماكن التي تستهدفها قذائف الإرهاب وإعادتها أفضل مما كانت عليه منوها بالجهود التي قام بها رئيس المجلس البلدي وعمال الطوارئ الذين تابعوا وضع المنازل التي تتعرض للقذائف والاعتداءات الإرهابية.

وبين عدس أن محافظ ريف دمشق طلب من مديرية التجارة الداخلية زيادة مخصصات الطحين للمخبز ومن مديريتي الخدمات الفنية والتربية وعضو المكتب التنفيذي المختص الكشف على الأضرار التي تعرضت لها المدارس من القطاعين العام والخاص وتم الطلب من الدفاع المدني والاطفاء تعزيز وجود طواقم العمل مع الآليات لتكون جاهزة عند الضرورة لافتا إلى أن هناك متابعة مستمرة لواقع الضاحية لتقديم كل ما يلزم لها.

من جانبه أوضح مدير الصحة الدكتور ياسين نعنوس أنه تم بالتعاون مع الوزارة والمحافظة تخصيص سيارة إسعاف كاملة الجهوزية وبشكل دائم لمصلحة المركز الصحي بالضاحية وتزويد المركز بجميع المستلزمات والأدوية الطبية اللازمة.

ضم فريق العمل عضو المكتب التنفيذي عن قطاع التجارة والتربية والمحروقات محمد خير شمس الدين ومدير الإطفاء العميد محمد الجردي ومدير الدفاع المدني العميد عطا الله اسماعيل ورئيس مجلس بلدة ضاحية الأسد بحرستا محمد اسماعيل كما رافقه رؤساء وحدة المياه وقسم الكهرباء ومقسم الهاتف ووجهاء وفعاليات شعبية في البلدة.