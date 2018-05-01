وفقا لقرار مجلس الأمن.. البوليساريو تسحب قواتها من معبر الكركرات بالمغرب

أفادت تقارير صحافية مغربية بأن جبهة البوليساريو سحبت عناصرها من المعبر الحدودي الكركرات، بعد القرار الذي أصدره مجلس الأمن الخاص بقضية الصحراء، تحت رقم 2414، يوم الجمعة الماضي، ودعا فيه الجبهة إلى الانسحاب الفوري من المعبر الحدودي.

مصادر إعلامية ذكرت أن جبهة البوليساريو قامت بسحب عناصرها، الذين تطلق عليهم «الشرطة المدنية»، من المنطقة الحدودية بين المغرب وموريتانيا.

وجاء ذلك، بعد دعوة القرار جبهة البوليساريو للانسحاب الفوري من معبر الكركرات، بعد انتهاكها لاتفاق وقف إطلاق النار في نيسان السنة الماضية، كما دعا القرار الأممي إلى الامتناع عن القيام بكل ما من شأنه أن يغير الوقائع ببئر لحلو وتيفارتي.

كما نصّ القرار على تمديد فترة البعثة الأممية التي تراقب وقف إطلاق النار في المنطقة العازلة لمدة 6 أشهر، ودعا طرفي النزاع في الصحراء إلى «مفاوضات دون شروط مسبقة».