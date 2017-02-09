وفق أفضل الطرق.. العمل على إعادة “فيحاء الشام” للإقلاع مجددا

إقلاعة جديدة تنتظر شركة فيحاء الشام المخصصة لأعمال فرز وتوضيب وتبريد الفواكه والحمضيات وإعادة تأهيلها بعد ما تعرضت للتخريب والنهب من قبل العصابات المسلحة.

هذا ما أكده وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي أمس خلال ترؤسه اجتماعاً ناقش فيه الإجراءات والترتيبات اللازمة للانطلاق بعمل الشركة مع رئيس اتحاد غرف الزراعة محمد كشتو ومعاون الوزير جمال الدين شعيب وممثلين عن المؤسسات المعنية.‏

الغربي بيّن حرص الوزارة على تقديم كل التسهيلات والإجراءات اللازمة لتسهيل الاعمال الفنية والإدارية والقانونية وتوفير المستلزمات الضرورية لتبدأ الشركة بأعمال التشغيل المتعلقة بفرز وتبريد الفواكه والحمضيات لتكون معدة للتصدير وفق أفضل الطرق، مشدداً على ضرورة اتخاذ كل ما من شأنه استثمار هذه الشركة بشكل صحيح وفعال بما يحقق الربح والفائدة والجدوى الاقتصادية من إنشائها وانطلاقتها والمساهمة الجادة مع اتحاد غرف الزراعة واتحاد الفلاحين لإيجاد الحلول التي تضمن الإقلاع بعمل هذه الشركة.‏