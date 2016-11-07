«وفى الخيرية» تنظم ندوة حول قواعد وضوابط السلوك الاجتماعي بحلب

أقامت جمعية وفى الخيرية بالتعاون مع هيئة مشفى ابن خلدون وفرع اتحاد شبيبة الثورة والاتحاد العام النسائي بحلب أمس، ندوة حول قواعد وضوابط السلوك الاجتماعي ضمن فعالية “مهارات في يوم” وذلك في روضة واحة الطفولة.

وأشار مدرب الفعالية عماد كوكة إلى أهمية السلوك الاجتماعي في التعامل مع الآخرين واحترام الذات متطرقا إلى القواعد والضوابط التي تحكم هذا الفن كالمحادثة والزيارة والاتصال وخاصة في ظل الظروف الحالية، فيما اعتبر مدير هيئة مشفى ابن خلدون الدكتور محمد بسام حايك أن الندوة تشكل نقطة تحول كل شخص نحو الأفضل في تطوير مهارات التواصل ليكون عنصرا فعالا في المجتمع.

وبين أمين سر مجلس المحافظة جورج بخاش أن العلاقات العامة تحتاج لفن وأسلوب بالتعامل وأن نجاح مدير العلاقات العامة له أثر في نجاح المؤسسة أو فشلها أو تغيير خطة عملها.

وتناولت عضو قيادة فرع الشبيبة وائلة زيادة القواعد الذهبية للتعامل مع الأخرين واعتمدت في أسلوبها على استنباط الفكر من المشاركين ومن أهم هذه القواعد الابتسامة وتعلم فن الإصغاء وكيفية الإقناع وإيصال الفكرة واحترم الرأي الآخر وتعلم فن النقاش والنقد البناء.

وبين عضو مجلس الشعب رئيس مجلس إدارة الجمعية المحامي سلوم السلوم أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات للمساهمة في تجاوز المجتمع لمنعكسات الأزمة التي نمر بها مشيرا إلى أن الجمعية تعنى بالجانب الخيري ودعم أسر الشهداء والجرحى والدعم النفسي لتجاوز آثار الأزمة.