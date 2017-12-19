وقفة احتجاجية في الخليل تنديداً بإعلان ترامب

نظم مجلس اتحاد الطلبة وحركة الشبيبة الطلابية في جامعة القدس المفتوحة بمحافظة الخليل وقفة احتجاجية تنديداً بإعلان ترامب.

وأكد محافظ الخليل كامل حميد أن الشعب الفلسطيني سيسقط هذا القرار المشؤوم وأن قيادة الشعب الفلسطيني عازمة على اتخاذ العديد من القرارات السياسية والخطوات القانونية لإجبار ترامب على التراجع عن قراره.

وأوضح أن القرار الأمريكي الذي أدانه العالم كله يؤكد أن أمريكا منحازة بشكل كامل لـ “إسرائيل” وأنه أنهى دورها كوسيط وأفقدها مصداقيتها بشكل كامل.

كما اعتصم العشرات من أهالي الأسرى وممثلو فصائل العمل الوطني والمؤسسات الرسمية والشعبية والأمنية وطلبة الجامعات أمام مكتب منظمة الصليب الأحمر في مدينة طولكرم تضامنا مع الأسرى في سجون الاحتلال ورفضا لإعلان ترامب.

وأكدوا أن قضية القدس والأسرى هي من الثوابت الوطنية التي لا تنازل عنها ويجب دعمها ومساندتها من قبل كل دول العالم مع التأكيد على أن القدس هي العاصمة الأبدية لفلسطين.

ووصفت رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في طولكرم ندى طوير قرار ترامب بأنه تحد سافر لكل القرارات الشرعية الدولية التي تؤكد أن القدس مدينة واقعة تحت الاحتلال.