وقفة تضامنية غدا أمام مكتب الصليب الأحمر بدمشق دعما للأسرى الفلسطينيين

تقيم اللجنة الشعبية العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني بمشاركة وفد الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية في تونس الذي يزور سورية حاليا وقفة تضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي الساعة الحادية عشرة من صباح غد أمام مكتب بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدمشق.

وأشارت اللجنة الشعبية في بيان تلقت سانا نسخة منه إلى أن هذه الوقفة تأتي “استنكارا لممارسات العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في عموم فلسطين وتضامنا مع سورية في مواجهة الإرهاب التكفيري وداعميه وتأكيدا على وحدة المعركة في هزيمة الإرهاب وتحرير فلسطين”.

ودعت اللجنة الشعبية أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية السورية والفلسطينية والأحزاب السياسية الوطنية المرخصة في سورية والمواطنين للمشاركة في هذه الوقفة.

ولفتت اللجنة الشعبية إلى أهمية إقامة ندوات تلفزيونية يشارك فيها عدد من الباحثين والكتاب السوريين والفلسطينيين لفضح الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى في سجون الاحتلال مؤكدة أن على “فروع اللجنة بالمحافظات إقامة نشاطات مماثلة بمشاركة شعبية فاعلة في المراكز الثقافية والساحات العامة”.

وأوضحت اللجنة أن الوقفة تنظم بالتعاون مع فرعي دمشق وجامعة دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي وفصائل المقاومة الفلسطينية وجامعة الأمة العربية.

وبدأ المئات من الأسرى الفلسطينيين إضرابا عن الطعام في الـ 17 من الشهر الماضي احتجاجا على ممارسات سلطات الاحتلال التعسفية واللاإنسانية بحقهم وللمطالبة بإنهاء سياستي العزل الانفرادي والاعتقال الإداري وتحسين ظروف اعتقالهم.