وقفة تضامنية في السويداء دعما لصمود أبناء الجولان السوري المحتل

السويداء-رفعت الديك:

نظمت فعاليات شعبية و أهلية وشبابية ودينية ورسمية من محافظة السويداء اليوم وقفة تضامنية دعما لصمود أبناء الجولان السوري المحتل وموقفهم الرافض للمخططات الإسرائيلية وما تسمى “انتخابات المجالس المحلية”.

وأكد الرفيقان فوزات شقير امين فرع الحزب وعامر العشي محافظ السويداء خلال مشاركتهم في الوقفة التي أقيمت في ساحة سلطان باشا الأطرش أمام مبنى المحافظة أن الجيش العربي السوري الذي يسجل الانتصارات على ساحة الوطن قادر على تحرير الجولان وإعادته إلى حضن الوطن.

وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية أبناء الجولان الخيرية المحامي حسام العفلق إلى أن الوقفة ليست غريبة عن أبناء السويداء الذين يستمدون المعاني الوطنية من إرث أجدادهم النضالي مشيدا بالمواقف المشرفة لأبناء الجولان السوري الرافضين لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التعسفي ومحاولاته لتهويد أرضهم وكسر إرادتهم وسلخهم عن وطنهم.

وعبر المشاركون عن اعتزازهم بصمود أهلنا في الجولان ومقاومتهم لأي محاولة تطبيع مع العدو مؤكدين أن الجولان لم ولن يغيب عن اولويات السوريين وهو عائد للوطن لا محالة.

وأكد المشاركون وقوف الشعب السوري مع أهلنا الابطال في الجولان المحتل الذين رفضوا الهوية الإسرائيلية والاحتلال الإسرائيلي وسجلوا أنبل المواقف الوطنية وأكدوا انتماءهم للوطن الأم سورية واليوم يجددون تمسكهم بهويتهم السورية ويمزقون البطاقات الانتخابية التي اراد الاحتلال فرضها عليهم.

يذكر أن الكيان الصهيوني يسعى منذ احتلال الجولان العربي السوري إلى نزع الهوية السورية عن أبناء الجولان كما يرفض القرارات الدولة التي تعتبر وجوده في الجولان احتلالاً شارك في الوقفة رئيس مجلس المحافظة وقائد الشرطة وعدد من أعضاء قيادة فرع الحزب وأهالي الجولان المقيمين في المحافظة