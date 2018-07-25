وقفة تضامنية في كندا للمطالبة بوقف الحصار الأمريكي على كوبا

خلال وقفة تضامنية أمام القنصلية الأمريكية في مدينة فانكوفر، طالب تجمع أصدقاء كوبا في كندا بوقف الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا والذي يتسبب بأضرار جسيمة للشعب الكوبي.

وأكد بيان للمشاركين في الوقفة أنه على الرغم من تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين كوبا والولايات المتحدة فإن العديد من السياسات الجنائية سارية المفعول منذ أكثر من 50 عاماً.

بدورها قالت الناشطة تمارا يانسن خلال الوقفة إن هذه المبادرة تجري كل شهر منذ الـ 17 من أيلول من عام 2015 حيث يطالب المشاركون فيها الولايات المتحدة بالاستماع إلى الاستنكار والشجب الدولي لحصارها على كوبا.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات كتب عليها “كوبا نعم.. الحصار لا” و”أعيدوا غوانتانامو إلى كوبا الآن” في إشارة إلى الأراضي التي احتلتها الولايات المتحدة بشكل غير قانوني وحولتها إلى قاعدة بحرية شرق كوبا.