وقفة للجبهة الأوروبية للتضامن مع سورية في مدريد

نظمت الجبهة الأوروبية للتضامن مع سورية وقفة أمام السفارة الأمريكية في مدريد دعما لسورية في حربها ضد الارهاب وتنديدا بجرائم التنظيمات التكفيرية المدعومة من الولايات المتحدة وحلفائها من أنظمة رجعية في المنطقة كالسعودية وقطر وتركيا.

وحذر مسؤول الجبهة “كارلوس باز” في كلمة له خلال الوقفة من “الدور التخريبي المنظم الذي تمارسه الإدارة الأمريكية في سورية بلد السلام والحضارة” مبينا أن هذه الإدارة عملت على “استجلاب المرتزقة الإرهابيين من كل أنحاء العالم واستخدامهم لتدمير الدولة السورية ومؤسساتها مدعومين بالمال الخليجي وآلاف وسائل الإعلام الغربية والعربية المأجورة لتنفيذ مخططاتها العدوانية”.

بدوره أعرب العضو المؤسس في الجبهة جورج رومان عن أسفه “لوقوف حكومة بلاده مع الولايات المتحدة ضد سورية واستخدام الإعلام الإسباني وسيلة لتزييف الحقائق والأحداث و”تضليل الرأي العام الإسباني” تجاه الأزمة في سورية.

وكانت الجبهة أدانت بشدة في بيان لها قبل نحو شهر العدوان الذي شنته طائرات “التحالف” الأمريكي على موقع للجيش العربي السوري في دير الزور واصفة إياه بـ “العمل الخالي من الضمير والأخلاق والإنسانية”.