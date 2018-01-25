وكالات إغاثة إنسانية تحذر من عواقب خفض واشنطن مساهمتها المالية للاونروا

انتقدت 21 وكالة إغاثة إنسانية قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجميد 65 مليون دولار من مساهمتها المقررة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا.

وحذر رؤساء هذه الوكالات في رسالة بعثوا بها إلى الإدارة الأميركية من حدوث عواقب وخيمة إذا تم الإبقاء على خفض المساهمة المالية معربين عن قلق عميق إزاء العواقب الإنسانية لهذا القرار بخصوص المساعدات الضرورية للحياة بالنسبة للاجئين الفلسطينيين.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري عن تجميد أكثر من نصف إجمالي المبلغ المخصص لتمويل الاونروا والبالغ 125 مليون دولار حيث يأتي هذا التجميد بعد أن توعد ترامب مؤخرا الفلسطينيين إثر قراره اعتبار القدس المحتلة عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي بقطع المساعدة المالية الأميركية لهم ما لم يمضوا باقتراحاته بخصوص ما يسميه بالحل على المسار الفلسطيني الإسرائيلي.

وفي أعقاب ذلك القرار أطلقت الاونروا حملة دولية تحمل عنوان الكرامة لا تقدر بثمن للتغلب على الأزمة المالية غير المسبوقة التي تواجهها نتيجة خفض الولايات المتحدة تمويلها إلى الوكالة.