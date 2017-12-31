وكالة دولية: النظام السعودي وراء هاشتاغ “التظاهرات العامة” في إيران

أفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، إنها تتبعت الهاشتاغات المحرضة على الفوضى والتخريب في إيران، لكي تعلم من أي مكان تتم إدارتها.

الوكالة الدولية ذكرت أنها زارت موقع tredsmap وبحثت عن هاشتاغ “تظاهرات سراسرى”، أي “التظاهرات العامة”، لمعرفة من أي مكان تتم إدارة هذا الهاشتاغ، لافتا إلى أن الإحصائيات التي ظهرت تستحق التأمل، حيث إنّ 27% من الناشطين الذين استخدموا هذا الهاشتاغ، من داخل السّعودية.

وأضافت أن الناشطون من داخل إيران حلّوا ثانيا بنسبة تغريدات وصلت 26% ، في حين كانت نسبة الناشطين في بريطانيا حوالي 7% ، فرنسا 5%، ألمانيا 5% والإمارات بنسبة 4%، فيما استخدم هذا الهاشتاغ بنسب متفرقة من ضمنها كندا، الكيان الصهيوني، هولندا، أستراليا، سويسرا، بولندا، السويد وعدد من الدول الأخرى.

وبحسب الوكالة، فإنه بناء على الأرقام الواردة عبر استخدام هذا الموقع، فقد أثبت أن عدد التغريدات التي تستخدم هاشتاغ “التظاهرات_العامة” من داخل إيران بلغ 26%، في حين أن عدد التغريدات التي استخدمت هذا الهاشتاغ من خارج إيران بلغ 74%.

وخلال يوم أمس فقد تم الاستفادة من هذا الهاشتاغ من أجل تغريد 72 ألف و 200 تغريدة، وكانت حصة الرياض ومكة 14% من هذه التغريدات، عدا عدد من المدن الأخرى التي استخدمت هذا الهاشتاغ من داخل السّعودية.

ووفقا للوكالة الدولية، فإنه من اللافت أن 35% من التغريدات التي استخدمت هذا الهاشتاغ تم كتابتها باللغة العربية، بما يشير إلى أن ناشطين عربًا ومعظمهم من السّعودية، قاموا بتداول هذه الهاشتاغ في تغريداتهم، دون أن يكونوا على معرفة باللغة الفارسية، الأمر الذي يدل على أنهم استخدموا هذا الهاشتاغ ليكون “الأكثر استخداما”.